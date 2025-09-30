У вівторок, 30 вересня, на готівковому ринку середній курс долара втратив у купівлі 10 копійок, а у продажу 9 копійок. Євро у покупці не змінилося, а у продажу втратило 1 копійку.
30 вересня 2025
Курс валют: долар в банках втратив 10 копійок
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу втратив 2 копійки. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,13−41,55 грн. Євро купують за 48,20 грн, а продають за 48,86 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,30−41,38, євро — 48,70−48,85 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,25−41,28 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,43−48,45 грн/євро.
Джерело: Мінфін
