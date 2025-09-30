Минулої доби українські захисники ліквідували ще 970 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 105 560 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
30 вересня 2025, 8:22
Втрати ворога за 29 вересня: 970 російських окупантів, 4 танки, 1 гелікоптер та 301 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1110560 (+970) осіб
- танків — 11222 (+4) од
- бойових броньованих машин — 23291 (+1) од
- артилерійських систем — 33311 (+27) од
- РСЗВ — 1505 (+1) од
- засоби ППО — 1224 (+0) од
- літаків — 427 (+0) од
- гелікоптерів — 346 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 65303 (+301)
- крилаті ракети — 3790 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 63241 (+90)
- спеціальна техніка — 3979 (+0)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі