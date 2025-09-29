29 вересня — офіційний День Маріуполя. До цієї дати ПУМБ презентує серію карткових скінів «Маріуполь — це», присвячену місту-герою, захисники якого майже три місяці стримували натиск окупантів у найважчі дні вторгнення, тим самим вигравши цей час для всієї України.
ПУМБ випустив колекцію карткових скінів присвячену українському Маріуполю
Дизайн цих карток створено разом із самими маріупольцями.
Колекція скінів від ПУМБ «Маріуполь — це» складається з шести унікальних зображень:
• три світлини Мирослава Кобилянського з його фотокниги «Мій Маріуполь», що зберегла життя міста у кадрах;
• фото від маріупольчанки, яке стало справжнім символом пам’яті й любові до рідного міста;
• інші дизайни, створені разом із містянами на основі опитувань про найтепліші спогади: у них — море по коліно, зустрічі біля вежі, Піщанка, Стрілка, чебуреки й гаряча кукурудза на пляжі.
У ПУМБ зазначають, що ця колекція — більше ніж набір карткових дизайнів. Це спосіб зберегти український Маріуполь у серці та повсякденності.
Встановити скін можна у застосунку ПУМБ.
Для цього зайдіть у застосунок, натисніть на картку, щоб перейти в розділ «Деталі картки», та оберіть «Дизайн картки» для вашого електронного гаманця.
З моменту початку повномасштабного вторгнення ПУМБ спрямував понад 1 млрд грн на потреби ЗСУ та соціальні ініціативи, доводячи, що банк — це більше, ніж фінанси.
Український Маріуполь — це дім. Це сміливість. Це свобода, яка обов’язково повернеться у місто під жовто-блакитним прапором.
