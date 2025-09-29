Як ЄС обходить експортні санкції і продовжує торгувати з рф: розкрито нову схему

Вже три роки фіксується різке зростання експорту ЄС у Центральну Азію, на Кавказ і до Туреччини. Це не реальний попит, а обхід санкцій: товари йдуть транзитом, а кінцевим пунктом лишається росія. Обсяги настільки великі, що перекривають падіння прямого експорту ЄС до рф. Про схеми обходу санкцій і країни, які ними користуються, розповів головний валютний стратег Goldman Sachs Робін Дж. Брукс. «Мінфін» обрав головне.

Зростання експорту

Вже понад три роки я відстежую зростання експорту з усього ЄС до країн Центральної Азії, Кавказу та Туреччини. Це зростання не має нічого спільного зі справжнім експортом до цих місць. Воно почалося одразу після вторгнення в Україну, тож йдеться про обхід західного експортного контролю, причому кінцевим пунктом призначення цих товарів є росія.

Якщо підсумувати весь цей експорт — з усього ЄС до всіх основних перевалочних вузлів у Центральній Азії, Кавказі та Туреччині — його зростання настільки масове, що з лишком компенсує падіння прямого експорту з ЄС до росії. Путін та його воєнна економіка нічого не потребують.

Найскандальніше в усьому цьому те, що це секрет Полішинеля в ЄС. Деякі країни, такі як Польща та країни Балтії, доклали чимало зусиль, щоб зупинити цю торгівлю. Інші, такі як Швеція чи Франція, взагалі не дозволили їй розгорнутися. А ще є Німеччина та Італія, які — через понад три роки після вторгнення — мають величезну проблему з перевалкою вантажів і вдають, що нічого не сталося.

Вони посилають сигнал про те, що короткострокове зростання та прибутки важливіші для цих країн, ніж середньострокова безпека. Путін, безсумнівно, любить цей сигнал. Той факт, що він з кожним днем ​​стає все сміливішим у своїх нападках на ЄС, є тому підтвердженням.

«Стіна ганьби» ЄС

Панель діаграм вище — це те, що я називаю «Стіною ганьби» ЄС. Кожна діаграма показує щомісячний експорт у мільйонах доларів до Киргизстану, найдивнішого з усіх перевалочних центрів, оскільки він такий віддалений. Дійсно, якщо подивитися, наприклад, на німецький експорт до Киргизстану, він мало перетинається з тим, що показують киргизькі дані щодо імпорту з Німеччини. Це тому, що Киргизстан — це просто слово, яке пишуть в експортній накладній. Більшість цих товарів прямують безпосередньо до росії.

Країни, які вжили жорстких заходів щодо перевалки вантажів до Киргизстану або взагалі не дозволили цій торгівлі розгорнутися, позначені помаранчевим кольором.

Країни, які закривають на це очі, позначені синім кольором. Той факт, що деяким країнам вдається контролювати цю торгівлю, а іншим ні, свідчить про те, що це виключно питання політичної волі. Якщо Німеччина та Італія мають постійну проблему з перевалкою вантажів понад три роки після вторгнення, це говорить про те, що їхні уряди з цим влаштовані. Чи це пов'язано з байдужістю, корупцією чи жадібністю, незрозуміло. Єдине, що зрозуміло, це те, що це дуже активний вибір, який роблять ці країни.

В основі всього цього лежить управління ЄС. Як я показав у спільній роботі з Беном Гаррісом у Брукінгському інституті, майже половина тіньового флоту росії складається з нафтових танкерів, які були продані путіну грецькими судноплавними олігархами. Такі продажі танкерів тривають і донині, допомагаючи росії в її прагненні підкорити Україну.

Перевантаження до росії з усього ЄС — це те саме. Вони зміцнюють економіку росії та допомагають Путіну в його війні проти України. ЄС має припинити надсилати ці суперечливі меседжі, і для цього потрібно почати з холодного, суворого погляду на себе. «Стіна ганьби» була б гарним початком.