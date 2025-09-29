Ухилення від сплати 11 млн грн податків: БЕБ повідомило про підозру відомій Insta-блогерці

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру в ухиленні від сплати 11 млн грн податків відомій блогерці. Про це повідомляє БЕБ.

Деталі

За даними слідства, підозрювана впродовж 5 років отримувала на свої банківські рахунки кошти за рекламу товарів в соціальних мережах. Однак до податкових декларацій про стан і доходи фізичної особи ці доходи вона не вносила. У такий спосіб блогерка ухилялась від сплати податків.

Підставою для реєстрації кримінального провадження став узагальнений матеріал Держфінмоніторингу, який було ініційовано співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 Кримінального Кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)».

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.