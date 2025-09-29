Курс валют: євро та долар подешевшали в банках

У понеділок, 29 вересня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та подешевшав на 4 копійки у продажу. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу не змінилося.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці втратив 3 копійки, а у продажу не змінився. Євро додало 5 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,65 грн. Євро купують за 48,15 грн, а продають за 48,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,37−41,45, євро — 48,75−48,94 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,37−41,40 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,49−48,51 грн/євро.

