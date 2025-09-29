Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1080 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 109 590 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
29 вересня 2025, 8:20
Втрати ворога за 28 вересня: 1080 російських окупантів, 7 танків, 43 ракети та 617 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1109590 (+1080) осіб
- танків — 11218 (+7) од
- бойових броньованих машин — 23290 (+0) од
- артилерійських систем - 33284 (+53) од
- РСЗВ — 1504 (+1) од
- засоби ППО — 1224 (+1) од
- літаків — 427 (+0) од
- гелікоптерів — 345 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 65002 (+617)
- крилаті ракети — 3790 (+43)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 63151 (+111)
- спеціальна техніка — 3979 (+2)
Джерело: Мінфін
