Хабарі на $38 млн: у Китаї засудили до страти ексміністра

Колишній міністр сільського господарства Китаю Тан Женьцзянь засуджений до смертної кари за отримання хабарів в особливо великому розмірі. Згідно з оголошеним у неділю, 28 вересня, вердиктом суду міста Чанчунь північно-східної провінції Цзілінь, ухвалою передбачено відстрочку виконання вироку на два роки, пише DW.

Деталі

Згідно з повідомленням, Тан Женьцзянь, котрий раніше посідав керівні пости в партій ієрархії компартії КНР, був довічно позбавлений політичних прав. Все його особисте майно, а також доходи, отриманні протизаконним шляхом, конфіскують на користь держави.

Повідомляється, що в період з 2007 по 2024 роки цей посадовець зловживав своїм службовим становищем, щоб допомогти відповідним організаціям та окремим особам в таких питаннях, як господарська діяльність, укладення угод на реалізацію проєктів і кадрові рішення.

За таке сприяння він отримав неправомірну вигоду в вигляді фінансових або матеріальних цінностей на загальну суму понад 268 млн юанів або близько 38 млн доларів США у перерахунку.

З огляду на те, що підсудний визнав свою провину та добровільно погодився на повернення державі своїх незаконних доходів, його каяття та інші пом'якшувальні обставини, суд у своєму остаточному рішенні дозволив відстрочити виконання вироку, йдеться в повідомленні держЗМІ КНР.

Нагадаємо

Нинішній лідер Китаю Сі Цзіньпін від часу вступу на посаду — тобто з 2013 року — оголосив «безжальну боротьбу з корупцією» одним зі своїх головних завдань. Тоді, як прихильники такої жорсткої лінії хвалять зусилля Сі щодо укорінення законності в управлінні, критики звинувачують його в тому, що за допомогою антикорупційної кампанії він усуває й політичних суперників.