Уряд Британії надасть Land Rover кредитну гарантію на суму $2 млрд

Велика Британія надасть автовиробнику Jaguar Land Rover кредитну гарантію на суму $2 млрд для підтримки ланцюга поставок після зупинки виробництва внаслідок кібератаки. Про це повідомляє Reuters.

Деталі

Припинення виробництва Jaguar Land Rover триває вже майже місяць, і уряд розглядав різні варіанти підтримки компанії та її ланцюга поставок, оскільки деякі дрібні постачальники заявили, що у них залишився максимум тиждень, перш ніж у них закінчаться грошові кошти.

Автовиробник, який належить індійській компанії Tata Motors, має три заводи, які разом виробляють близько 1000 автомобілів на день і забезпечують роботою багатьох людей в околицях Бірмінгема.

Міністр бізнесу Британії Пітер Кайл заявив, що кібератака була «не тільки нападом на культовий британський бренд, але й на наш провідний у світі автомобільний сектор».

«Ця гарантія по кредиту допоможе підтримати ланцюжок поставок і захистити кваліфіковані робочі місця», — сказав він.

Міністерство бізнесу заявило, що кредит буде фінансуватися з приватних джерел і гарантуватися британською експортно-кредитною агенцією UK Export Finance.

Передісторія

Кібератаку на JLR здійснила хакерська група «Scattered Lapsus$ Hunters», яка взяла на себе відповідальність за злом. Ця ж група раніше атакувала інші великі британські компанії, зокрема мережі Marks & Spencer та Co-op. Хоча JLR стверджує, що кошти клієнтів не постраждали, компанія підтвердила витік деяких внутрішніх даних.

Jaguar Land Rover наразі працює над планом відновлення виробництва, який має розпочатися поетапно. Компанія перепросила за незручності, спричинені простоєм, і пообіцяла інформувати про подальший розвиток подій. Профспілка Unite вже закликала уряд надати підтримку компаніям-постачальникам, щоб уникнути скорочення робочих місць.