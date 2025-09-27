Прогноз на початок жовтня: долар залишиться стабільним, євро продовжить коливатися — банкір

Наступного тижня, з 29 вересня по 5 жовтня, ситуація на валютному ринку України залишиться прогнозованою та без курсових сюрпризів. Долар США збереже стабільність, тоді як курс євро продовжить демонструвати звичну мінливість, зумовлену ситуацією на світових ринках. Про це в коментарі РБК-Україна розповів Тарас Лєсовий, директор департаменту казначейства Глобус Банку.

Прогнозні коридори

За прогнозом банкіра, основні курсові діапазони на наступний тиждень будуть такими:

Міжбанк: 41,25−41,65 грн/долар та 47,5−49 грн/євро.

Готівковий ринок: 41,2−41,5 грн/долар та 47,5−49 грн/євро.

Середні тижневі відхилення не перевищать 1−1,5%.

Фактори стабільності долара

Стабільність курсу долара, за словами експерта, забезпечується ефективною політикою «керованої гнучкості» з боку Національного банку.

«Головна сутність цього режиму полягає в максимальному згладжуванні коливань долара та унеможливлення різких курсових змін», — пояснив Лєсовий.

Він додав, що у разі зростання попиту НБУ готовий проводити валютні інтервенції для збалансування ринку.

Причини коливань євро

Курс євро в Україні, як і раніше, буде похідною від двох величин: курсу гривні до долара та співвідношення пари євро/долар на світових ринках, яке, на думку аналітика, коливатиметься в діапазоні 1,15−1,18.

«Мінливість цієї валюти вже стає до міри закономірною», — підкреслив експерт, зазначивши, що ринок вже звик до таких коливань і вони не викликають ажіотажу.