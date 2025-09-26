Долар та євро подешевшали на міжбанку у п'ятницю, 26 вересня. Американська та європейська валюти впали на 10 копійок. Про це свідчать дані «Мінфіну».
26 вересня 2025, 17:25
Долар та євро подешевшали на міжбанку у п'ятницю

Відкриття 26 вересня

Закриття 26 вересня

Зміни

41,47/41,50
|
41,37/41,40

10/10

48,44/48,45

48,34/48,36

10/9
Офіційний курс: долар — 41,48 грн, євро по 48,40 грн.
Середній курс у банках: 41,25−41,69 грн/долар, 48,20−49,00 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,40−41,45, євро — 48,70−48,87 грн.
Джерело: Мінфін
