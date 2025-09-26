Інвестування в землю: що пропонує каталог InvestMarket від «Мінфін»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 вересня 2025, 16:00

Інвестування в землю: що пропонує каталог InvestMarket від «Мінфін»

Інвестування в землю — один із найбільш вигідних способів збереження та примноження капіталу. Це реальний актив, який не втрачає цінності з часом, а навпаки — демонструє стабільне зростання навіть у кризові періоди.

Інвестування в землю — один із найбільш вигідних способів збереження та примноження капіталу.

Актуальні проєкти для інвестицій у землю

У каталозі інвестиційних проєктів InvestMarket від «Мінфін» зібрані актуальні пропозиції для тих, хто хоче купити землю в Україні, — з різним порогом входу та дохідністю.

LandInvest

Запущений у 2021 році разом із відкриттям ринку землі, проєкт спеціалізується на продажу сільськогосподарських ділянок. Платформа надає інвесторам доступ до перевірених активів, аналітику та юридичний супровід.

  • Активних інвесторів: понад 200
  • Річний обсяг угод: 10 000 га
  • Кількість угод: 1 500+

Переваги: онлайн-формат, прозорість, безпека, стратегічність та стабільна дохідність від оренди або зростання вартості землі.

Zeminvest

Перша в Україні онлайн-платформа з особистим кабінетом інвестора, що дає змогу повністю контролювати земельний портфель та пасивний дохід.

  • Активних інвесторів: 500+
  • Земель у керуванні: 4 000 га
  • Виплачено доходу: 25 млн грн

Переваги: щорічні виплати, юридичний супровід, індивідуальний підбір ділянок, дохідність від 20% річних, мінімальний старт — від 200 000 грн.

Ґрунтовно

Разом із фондом «Ґрунтовно» українці можуть інвестувати у землю за допомогою спеціальних сертифікатів.

  • Мінімальний поріг входу — від 1 000 грн
  • Прогнозована дохідність — від 20% річних
  • Забезпечення: кожен сертифікат відповідає ~70 м² аграрної землі

Переваги: доступність для інвесторів-початківців, диверсифікація для досвідчених, пільгова ставка оподаткування.

Чому варто інвестувати у землю?

  • Земля — актив, що зберігає та примножує вартість навіть у кризу.
  • Це надійний спосіб диверсифікації портфеля.
  • Ринок землі в Україні має значний потенціал: очікується зростання у 2−4 рази протягом кількох років.

Від чого залежить ціна земельної ділянки?

Вартість земельних ділянок формується під впливом кількох чинників:

  • Локація — що ближче до великих міст, то дорожче.
  • Призначення — житлова та комерційна земля коштує дорожче за сільськогосподарську.
  • Інфраструктура — підведені комунікації, зручні дороги, транспортна доступність підвищують ціну.
  • Юридична чистота — наявність обмежень чи судових спорів може знизити вартість, але такі варіанти краще оминати.

Як інвестувати у землю з InvestMarket

  1. Оберіть проєкт у каталозі та залиште заявку.
  2. Отримайте безкоштовну консультацію від компанії.
  3. Інвестуйте і отримуйте пасивний дохід.

У каталозі InvestMarket від «Мінфін» ви знайдете проєкти, що дають змогу інвестувати в землю з різним бюджетом та рівнем досвіду. Обирайте для себе найкращий варіант — від великих ділянок до сертифікатів на кілька соток — і створюйте власний портфель активів уже сьогодні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами