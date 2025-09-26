Інвестування в землю: що пропонує каталог InvestMarket від «Мінфін»

Інвестування в землю — один із найбільш вигідних способів збереження та примноження капіталу. Це реальний актив, який не втрачає цінності з часом, а навпаки — демонструє стабільне зростання навіть у кризові періоди.

Актуальні проєкти для інвестицій у землю

У каталозі інвестиційних проєктів InvestMarket від «Мінфін» зібрані актуальні пропозиції для тих, хто хоче купити землю в Україні, — з різним порогом входу та дохідністю.

Запущений у 2021 році разом із відкриттям ринку землі, проєкт спеціалізується на продажу сільськогосподарських ділянок. Платформа надає інвесторам доступ до перевірених активів, аналітику та юридичний супровід.

Активних інвесторів: понад 200

Річний обсяг угод: 10 000 га

Кількість угод: 1 500+

Переваги: онлайн-формат, прозорість, безпека, стратегічність та стабільна дохідність від оренди або зростання вартості землі.

Перша в Україні онлайн-платформа з особистим кабінетом інвестора, що дає змогу повністю контролювати земельний портфель та пасивний дохід.

Активних інвесторів: 500+

Земель у керуванні: 4 000 га

Виплачено доходу: 25 млн грн

Переваги: щорічні виплати, юридичний супровід, індивідуальний підбір ділянок, дохідність від 20% річних, мінімальний старт — від 200 000 грн.

Разом із фондом «Ґрунтовно» українці можуть інвестувати у землю за допомогою спеціальних сертифікатів.

Мінімальний поріг входу — від 1 000 грн

Прогнозована дохідність — від 20% річних

Забезпечення: кожен сертифікат відповідає ~70 м² аграрної землі

Переваги: доступність для інвесторів-початківців, диверсифікація для досвідчених, пільгова ставка оподаткування.

Чому варто інвестувати у землю?

Земля — актив, що зберігає та примножує вартість навіть у кризу.

Це надійний спосіб диверсифікації портфеля.

Ринок землі в Україні має значний потенціал: очікується зростання у 2−4 рази протягом кількох років.

Від чого залежить ціна земельної ділянки?

Вартість земельних ділянок формується під впливом кількох чинників:

Локація — що ближче до великих міст, то дорожче.

Призначення — житлова та комерційна земля коштує дорожче за сільськогосподарську.

Інфраструктура — підведені комунікації, зручні дороги, транспортна доступність підвищують ціну.

Юридична чистота — наявність обмежень чи судових спорів може знизити вартість, але такі варіанти краще оминати.

Як інвестувати у землю з InvestMarket

Оберіть проєкт у каталозі та залиште заявку. Отримайте безкоштовну консультацію від компанії. Інвестуйте і отримуйте пасивний дохід.

У каталозі InvestMarket від «Мінфін» ви знайдете проєкти, що дають змогу інвестувати в землю з різним бюджетом та рівнем досвіду. Обирайте для себе найкращий варіант — від великих ділянок до сертифікатів на кілька соток — і створюйте власний портфель активів уже сьогодні.