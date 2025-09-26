Курс валют: євро продовжує дешевшати

У п'ятницю, 26 вересня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро у покупці подешевшало на 18 копійок, а у продажу не змінилося.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці зріс на 2 копійки, а у продажу не змінився. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,23−41,70 грн. Євро купують за 48,22 грн, а продають за 49,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,47, євро — 48,70−48,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,47−41,50 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,44−48,45 грн/євро.

