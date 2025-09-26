Минулої доби українські захисники ліквідували ще 940 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 106 430 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
26 вересня 2025, 8:01
Втрати ворога за 25 вересня: 940 російських окупантів, 2 танки та 334 БПЛА
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
особового складу — близько 1106430 (+940) осіб
танків — 11203 (+2) од
бойових броньованих машин — 23287 (+0) од
артилерійських систем — 33147 (+14) од
РСЗВ — 1501 (+0) од
засоби ППО — 1222 (+0) од
літаків — 427 (+0) од
гелікоптерів — 345 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 63569 (+334)
крилаті ракети — 3747 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 62818 (+82)
спеціальна техніка — 3975 (+0)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі