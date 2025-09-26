Multi від Мінфін
26 вересня 2025, 16:20

ПУМБ — кращий банк у категорії Business Banking за версією SME Banking Agency

ПУМБ (Перший Український Міжнародний банк) відзначений у щорічному міжнародному ренкінгу Business Banking 2025 в Україні від профільної інформаційно-аналітичної агенції SME Banking Agency.

Результати дослідження були оголошені під час експертної наради SME Banking Council «SME Banking 2025: Eastern Europe», що була присвячена темі розвитку сегменту МСБ.

У категорії «Business Banking» визначаються кращі банки для обслуговування МСБ.

Ключовими факторами, які впливали на рейтинг банків, були не тільки обсяг банківського бізнесу, а й динаміка розвитку, відносні показники ефективності та якісні показники.

За 75 критеріями: від стратегії розвитку МСБ та фокусу банку на сегменти мікро-, малого та середнього бізнесу до моделей продажів та обслуговування клієнтів МСБ — визначалося хто з банків найбільш динамічно та ефективно трансформує банківський бізнес в сучасних умовах.

Більше деталей про ренкінг тут.

Міжнародне дослідження «SME Banking 2025» та визначення кращих банків проводиться експертами SME Banking Agency щорічно та у 2025 році включає понад тридцять країн. Рейтинг визначається на рівні країни, регіону та у світі. Фінальні підсумки ренкінгу TOP20 SME Banks у світі будуть оголошені 28 листопада на міжнародному банківському форумі SME Banking Forum у Відні (Австрія).

SME Banking Club — міжнародна платформа, з 2013 року об'єднує бізнес-банкірів з метою обміну досвідом, інсайтами та аналітикою. Експерти клубу досліджують, як розвиваються локальні, регіональні та глобальні ринки обслуговування клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу

SME Banking Agency — європейська група компаній Gidulyan Company з офісами в Лондоні, Києві та Відні, яка надає банкам інформаційно-аналітичні та стратегічні консалтингові послуги в сегменті МСБ.

Джерело: Мінфін
