До закриття міжбанку 25 вересня курс долара зріс на 2 копійки у купівлі та продажу. Європейська валюта подешевшала на 22 копійки у купівлі та на 23 копійки у продажу. Про це свідчать результати торгів.
25 вересня 2025, 17:31
Євро різко подешевшав на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 25 вересня
|
Закриття 25 вересня
|
Зміни
|
41,45/41,48
|
41,47/41,50
|
2/2
|
48,69/48,71
|
48,47/48,48
|
22/23
Середній курс на готівковому ринку: 41,20−41,65 грн/долар, 48,40−49,00 грн/євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,38−41,47, євро — 48,75−48,96 грн.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі