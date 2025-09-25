Попит на нові авто в ЄС зростає: у серпні зареєстровано на 5,3% більше машин

За даними Асоціації європейських автовиробників (АСЕА), у серпні 2025 року ринок нових автомобілів в ЄС продемонстрував зростання на 5,3% порівняно з минулим роком. Загалом було зареєстровано майже 677,8 тис. автомобілів, повідомляє Укравтопром.

Електрокари та гібриди витісняють традиційні двигуни

Зростання ринку відбулося переважно за рахунок популярності автомобілів з альтернативними джерелами живлення:

Гібридні авто (HEV): зареєстровано 229 970 одиниць, що на 14% більше, ніж торік.

Електромобілі (BEV): кількість реєстрацій зросла на 30%, сягнувши 120 797 одиниць.

Плагін-гібриди (PHEV): показали найбільше зростання — на 55%, з результатом 70 545 одиниць.

Водночас продажі автомобілів з традиційними двигунами зазнали спаду:

Бензинові авто: 178 156 одиниць, що на 16% менше.

Дизельні авто: 59 327 одиниць, що на 17% менше.

Загалом, за підсумками перших восьми місяців 2025 року, ринок нових легкових автомобілів в ЄС скоротився на незначні 0,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 7 168 848 од.

