У липні 2025 року банки України видали 871 іпотечний кредит на загальну суму 1,6 млрд грн. Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, повідомляє пресслужба НБУ.
25 вересня 2025, 14:34
У липні банки видали іпотечних кредитів на 1,6 мільярда
Деталі та ключові показники
Коротко про результати опитування:
- 508 кредитів на суму 961,5 млн грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 143 на 275,6 млн грн — під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;
- 363 кредити на 646,7 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості;
- середньозважена ефективна ставка становила 8,05% річних на первинному ринку та 9,15% на вторинному ринку;
- якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів зберігається на рівні 15%.
Регіональний розподіл
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у липні видано:
- у Київській області (326 договорів на загальну суму 623,2 млн грн, або 38,8% від загального обсягу);
- у місті Києві (128 договорів на 277,8 млн грн);
- у Львівській області (62 договори на 124,3 млн грн);
- у Вінницькій області (48 договорів на 82,3 млн грн);
- в Івано-Франківській області (46 договорів на 76,1 млн грн).
Опитування
Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 13 банків.
