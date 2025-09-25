Українці за рік витратили $882 мільйони на купівлю біткоїнів — ЄБРР

Україна посідає одне з лідируючих місць у світі за рівнем впровадження криптовалют. Між липнем 2023-го та липнем 2024 року в країну надійшло криптовалют на $106 млрд, а витрати українців на купівлю біткоїнів сягнули $882 млн. Про це свідчать дані звіту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Зростання криптоактивності в Україні

ЄБРР відзначає, що зростання криптоактивності в Україні здебільшого пов’язане з інституційними переказами (обсягом від $1 до $10 млн) та професійними транзакціями (від $10 тисяч до $1 млн). Це свідчить про активну участь як великих гравців, так і професійних трейдерів.

Загалом у світі на середину 2024 року налічувалося близько 560 млн власників криптовалют.

Україна разом із Нігерією входить у першу десятку за рівнем використання цифрових активів, тоді як Туреччина посіла 11 місце у Global Crypto Adoption Index 2024 від Chainalysis. Україна поступається лише Індії, Нігерії, Індонезії, США та В'єтнаму.

Аналітики також звертають увагу на роль стейблкоїнів — криптовалют, прив’язаних до долара США чи інших фіатних валют. Вони дедалі частіше використовуються у країнах із високою інфляцією або обмеженим доступом до капіталу для розрахунків, заощаджень та грошових переказів.