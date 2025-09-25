Цього року студенти, які вступили на контрактну форму навчання, мають можливість отримати освітній грант на оплату. Про це йдеться в повідомленні «Дії». Розмір гранту залежить від результатів національного мультипредметного тесту (НМТ).
25 вересня 2025, 11:35
Студенти-контрактники можуть отримати грант на навчання: як подати заявку через «Дію»
Умови отримання гранту
Розмір гранту визначається на основі балів НМТ з двох предметів і коефіцієнта обраної спеціальності:
- 150+ балів — грант від 17 000 грн.
- 170+ балів — грант від 25 000 грн.
Як подати заявку через «Дію»
Вступникам 2025 року потрібно розпочати навчання і підтвердити свій сертифікат у застосунку «Дія» до 25 жовтня.
Щоб подати заявку, виконайте такі кроки:
- Оновіть та відкрийте застосунок «Дія».
- Перейдіть у розділ «Сертифікат на навчання».
- Натисніть «Отримати грант».
- Підтвердіть дію за допомогою Дія.Підпису.
Після того як університет отримає кошти, ви отримаєте сповіщення в «Дії». Це відбуватиметься двічі на рік: до 1 грудня та до 1 квітня за кожен семестр. Якщо ви вже заплатили за навчання, але отримали грант, ви можете звернутися до свого вишу, щоб повернути сплачені кошти.
