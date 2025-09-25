Студенти-контрактники можуть отримати грант на навчання: як подати заявку через «Дію»

Цього року студенти, які вступили на контрактну форму навчання, мають можливість отримати освітній грант на оплату. Про це йдеться в повідомленні «Дії». Розмір гранту залежить від результатів національного мультипредметного тесту (НМТ).

Умови отримання гранту

Розмір гранту визначається на основі балів НМТ з двох предметів і коефіцієнта обраної спеціальності:

150+ балів — грант від 17 000 грн.

170+ балів — грант від 25 000 грн.

Як подати заявку через «Дію»

Вступникам 2025 року потрібно розпочати навчання і підтвердити свій сертифікат у застосунку «Дія» до 25 жовтня.

Щоб подати заявку, виконайте такі кроки:

Оновіть та відкрийте застосунок «Дія».

Перейдіть у розділ «Сертифікат на навчання».

Натисніть «Отримати грант».

Підтвердіть дію за допомогою Дія.Підпису.

Після того як університет отримає кошти, ви отримаєте сповіщення в «Дії». Це відбуватиметься двічі на рік: до 1 грудня та до 1 квітня за кожен семестр. Якщо ви вже заплатили за навчання, але отримали грант, ви можете звернутися до свого вишу, щоб повернути сплачені кошти.