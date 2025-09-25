У четвер, 25 вересня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці зріс на 7 копійок, а у продажу не змінився. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу.
25 вересня 2025, 10:27
Курс валют: євро в банках подешевшало на 20 копійок
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу зріс на 2 копійки. Євро не змінилося у купівлі та продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,65 грн. Євро купують за 48,40 грн, а продають за 49,00 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,30−41,39, євро — 48,75−48,90 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,45−41,48 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,69−48,71 грн/євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюти
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі