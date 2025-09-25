Минулої доби українські захисники ліквідували ще 940 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 105 490 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
25 вересня 2025, 8:29
Втрати ворога за 24 вересня: 940 російських окупантів та 415 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1105490 (+940) осіб
- танків — 11201 (+0) од
- бойових броньованих машин — 23287 (+2) од
- артилерійських систем — 33133 (+38) од
- РСЗВ — 1501 (+5) од
- засоби ППО — 1222 (+4) од
- літаків — 426 (+0) од
- гелікоптерів — 345 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 63235 (+415)
- крилаті ракети — 3747 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 62736 (+120)
- спеціальна техніка — 3975 (+2)
Джерело: Мінфін
