В Україні стартує продаж першого електрокросовера Skoda: ціна та характеристики

В Україні стартують офіційні продажі першого електромобіля чеського бренду — Skoda Enyaq. Цей сімейний кросовер дебютує у потужній версії з оновленим дизайном та сучасною технологічною «начинкою». Про нього розповіли на офіційному сайті Skoda в Україні.

Основні характеристики та особливості

Skoda Enyaq, побудований на платформі MEB (як і Volkswagen ID.4), отримав модернізовану версію з мотором на задній осі, що генерує 286 к. с.

Електромобіль оснащено батареєю на 82 кВт·год, що забезпечує запас ходу до 582 км. Максимальна швидкість обмежена на рівні 180 км/год. Швидка зарядка (потужністю 135 кВт) до 80% займає 28 хвилин.

Кросовер вирізняється просторим салоном та значним об'ємом багажника — від 585 до 1004 л.

Базова версія вже включає: 19-дюймові диски, безключовий доступ, тризонний клімат-контроль, підігрів сидінь, керма та лобового скла, а також сучасні системи безпеки та мультимедіа з навігацією.

Ціна

Ціна Skoda Enyaq в Україні стартує з 1 771 890 гривень ($42 800). Це перший офіційний електрокар від Skoda на українському ринку, який має на меті конкурувати в сегменті сімейних електрокросоверів.

Офіційна прем'єра Enyaq iV відбулася 1 вересня 2020 року в Празі. Серійне виробництво розпочалося у листопаді 2020-го, а продажі в Європі стартували навесні 2021 року.

