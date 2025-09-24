Multi від Мінфін
24 вересня 2025, 16:00

BNB понад $1000: шлях від ICO до потужної екосистеми

22 вересня 2025 року стало історичною датою для Binance Coin (BNB): токен уперше перетнув позначку $1000. Це не просто психологічний бар'єр — це підтвердження того, як користь, довіра спільноти та чіткі принципи можуть трансформувати цифровий актив у багатофункціональний інструмент глобальної екосистеми.

22 вересня 2025 року стало історичною датою для Binance Coin (BNB): токен уперше перетнув позначку $1000.

BNB з’явився у 2017 році як утилітарний токен: він дозволяв користувачам Binance економити на комісіях та оплачувати транзакції у новій мережі BNB Chain. Відтоді сфера застосування значно розширилась:

  • знижки на торгівлю та плата за газ у мережі;

  • платіжний інструмент для мерчантів;

  • механізм винагород (Launchpool, Megadrop, стейкінг, HODLer Airdrops);

  • корпоративний казначейський актив;

  • підтримка благодійних ініціатив та DeFi-додатків.

Сьогодні BNB справжній двигун винагород у Binance-екосистемі.

Динаміка зростання: цифри говорять самі за себе

За останні 3000 днів — від ICO у липні 2017 року до вересневого рекорду 2025-го — BNB пройшов шлях від $0.15 до понад $1000. Між 1 січня 2024 року та 21 вересня 2025 року його вартість зросла більш ніж на 243%, випередивши навіть біткоїн та ефір:

Крім того, власники BNB отримали додаткові $200+ у винагородах за один токен через програмні механізми Binance. Це — окремо від зростання самої ціни.

«Клуб $1000»: де BNB серед лідерів

Подолання позначки $1000 виводить BNB до вузького кола активів, які досягли такого рівня без поділу акцій. Для порівняння:

BNB зробив це усього за 8 років — значно швидше, ніж більшість провідних компаній світу.

Історія BNB — це приклад того, як реальна користь і довіра спільноти створюють довгострокову цінність. Від утилітарного токена до багатофункціонального активу, що:

  • підтримує живу екосистему;

  • надає користь трейдерам, холдерам і корпораціям;

  • допомагає розвивати Web3-ком'юніті у глобальному масштабі.

Позначка у $1000 — не кінець історії, а лише чергове нагадування: у криптовалюті перемагають не гучні обіцянки, а користь, прозорі принципи та сила спільноти.

Придбати BNB на Binance

Джерело: Мінфін
