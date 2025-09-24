Отримайте до 50 USDT за реєстрацію на OKX

OKX , одна з провідних криптоплатформ у світі, з радістю оголошує про запуск нової реферальної кампанії, що триватиме до 12:00 UTC 18 жовтня 2025 року. Ініціатива спрямована на залучення нових користувачів та підтримку вже наявної спільноти трейдерів. У рамках кампанії учасники зможуть отримати до 50 USDT винагороди у вигляді торгових бонусів і ваучерів, залежно від статусу та виконаних завдань.

Умови для наявних користувачів OKX

Користувачі, які вже зареєстровані на платформі, можуть запросити друзів приєднатися до ОКХ та отримати до 25 USDT торгових бонусів.

Щоб отримати бонуси, необхідно:

Приєднатися на сторінці кампанії

Поділитися унікальним реферальним посиланням

Упевнитися, що друзі виконали необхідні умови кампанії.

Розподіл винагород:

10 USDT — за перших 3 кваліфікованих рефералів

Додатково 15 USDT — за наступні 7 кваліфікованих рефералів

Максимальна сума бонусів для одного користувача — 25 USDT.

Кваліфікованим вважається реферал, який:

Зареєструвався за вашим реферальним посиланням або кодом

Пройшов перевірку особи (KYC)

Виконав «Завдання 1», а саме — досягнув торгового обсягу не менше 5000 USDT.

Умови участі для нових користувачів

Нові користувачі, які зареєструються під час кампанії, мають змогу отримати до 50 USDT у вигляді ваучерів у межах пропозиції «Прискорюємося».

Щоб отримати бонуси, необхідно:

Зареєструватися на OKX за реферальним посиланням та пройти верифікацію

Приєднатися до кампаніїпісля реєстрації

Виконати «Завдання 1».

Винагороди запрошеним буде нараховано миттєво після успішного виконання завдань. Ваучери можна використати для знижок на комісії, участі в торгових акціях або інших функцій на платформі. Частина з них може бути доступна для виведення після виконання додаткових умов.

За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржіта на офіційному сайті ОКХ.

Про OKX

OKX — це технологічна компанія, якій довіряють понад 100 мільйонів користувачів по всьому світу. Ми будуємо децентралізоване майбутнє, роблячи світ більш доступним для торгівлі, прозорим і взаємопов'язаним. OKX відомий як один із найшвидших і найнадійніших криптозастосунків у світі, через який уже було проведено угод на трильйони доларів.

Ми маємо ключові регіональні офіси, зокрема штаб-квартири в Сан-Хосе (Каліфорнія, США) для регіону Америк і в Дубаї — для Близького Сходу. Також наші офіси розташовані в Нью-Йорку, Гонконзі, Сінгапурі, Республіці Туреччина, Австралії та країнах Європи. Протягом останніх років ми побудували одну з найбільш всеосяжних криптокомпаній, що працюють відповідно до нормативних вимог і мають ліцензії. OKX має ліцензії в США, ОАЕ, Європейській економічній зоні, Сінгапурі, Австралії та на інших ринках.

Ми твердо дотримуємося принципів прозорості та безпеки — щомісяця публікуємо звіти про підтвердження резервів (Proof of Reserves). Щоб дізнатися більше про OKX, завантажте застосунок або відвідайте сайт: okx.com.