Отримайте до 50 USDT за реєстрацію на OKX

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 вересня 2025, 13:56

Отримайте до 50 USDT за реєстрацію на OKX

OKX, одна з провідних криптоплатформ у світі, з радістю оголошує про запуск нової реферальної кампанії, що триватиме до 12:00 UTC 18 жовтня 2025 року. Ініціатива спрямована на залучення нових користувачів та підтримку вже наявної спільноти трейдерів. У рамках кампанії учасники зможуть отримати до 50 USDT винагороди у вигляді торгових бонусів і ваучерів, залежно від статусу та виконаних завдань.

OKX, одна з провідних криптоплатформ у світі, з радістю оголошує про запуск нової реферальної кампанії, що триватиме до 12:00 UTC 18 жовтня 2025 року.

Умови для наявних користувачів OKX

Користувачі, які вже зареєстровані на платформі, можуть запросити друзів приєднатися до ОКХ та отримати до 25 USDT торгових бонусів.

Щоб отримати бонуси, необхідно:

Приєднатися на сторінці кампанії

  • Поділитися унікальним реферальним посиланням
  • Упевнитися, що друзі виконали необхідні умови кампанії.

Розподіл винагород:

  • 10 USDT — за перших 3 кваліфікованих рефералів
  • Додатково 15 USDT — за наступні 7 кваліфікованих рефералів
  • Максимальна сума бонусів для одного користувача — 25 USDT.

Кваліфікованим вважається реферал, який:

  • Зареєструвався за вашим реферальним посиланням або кодом
  • Пройшов перевірку особи (KYC)
  • Виконав «Завдання 1», а саме — досягнув торгового обсягу не менше 5000 USDT.

Умови участі для нових користувачів

Нові користувачі, які зареєструються під час кампанії, мають змогу отримати до 50 USDT у вигляді ваучерів у межах пропозиції «Прискорюємося».

Щоб отримати бонуси, необхідно:

  • Зареєструватися на OKX за реферальним посиланням та пройти верифікацію
  • Приєднатися до кампаніїпісля реєстрації
  • Виконати «Завдання 1».

Винагороди запрошеним буде нараховано миттєво після успішного виконання завдань. Ваучери можна використати для знижок на комісії, участі в торгових акціях або інших функцій на платформі. Частина з них може бути доступна для виведення після виконання додаткових умов.

За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржіта на офіційному сайті ОКХ.

Про OKX

OKX — це технологічна компанія, якій довіряють понад 100 мільйонів користувачів по всьому світу. Ми будуємо децентралізоване майбутнє, роблячи світ більш доступним для торгівлі, прозорим і взаємопов'язаним. OKX відомий як один із найшвидших і найнадійніших криптозастосунків у світі, через який уже було проведено угод на трильйони доларів.

Ми маємо ключові регіональні офіси, зокрема штаб-квартири в Сан-Хосе (Каліфорнія, США) для регіону Америк і в Дубаї — для Близького Сходу. Також наші офіси розташовані в Нью-Йорку, Гонконзі, Сінгапурі, Республіці Туреччина, Австралії та країнах Європи. Протягом останніх років ми побудували одну з найбільш всеосяжних криптокомпаній, що працюють відповідно до нормативних вимог і мають ліцензії. OKX має ліцензії в США, ОАЕ, Європейській економічній зоні, Сінгапурі, Австралії та на інших ринках.

Ми твердо дотримуємося принципів прозорості та безпеки — щомісяця публікуємо звіти про підтвердження резервів (Proof of Reserves). Щоб дізнатися більше про OKX, завантажте застосунок або відвідайте сайт: okx.com.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами