Валюта
24 вересня 2025, 15:36

На Київщині відновлено 80% пошкоджених будинків — Кулеба

У Київській області відновлено вже на 80% пошкоджених російськими ударами будинків. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

У Київській області відновлено вже на 80% пошкоджених російськими ударами будинків.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Це понад 24 тисячі об'єктів із 30 тисячі пошкоджених або зруйнованих — житлові будинки, школи, лікарні та інфраструктура, повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба під час робочої поїздки до міста Ірпінь на Київщині.

«Ірпінь серед тих міст, де результат особливо відчутний. Із 3860 пошкоджених об'єктів відремонтовані 3111 — це 81%», — зазначив він.

«Один із прикладів відновленого житла — житловий комплекс „Мюнхаузен“ на Київській, 53. До великої війни тут проживало 390 мешканців, серед них — 90 дітей. У лютому 2022 року будинок постраждав від прямого влучання російського танка: вигоріли десятки квартир, були зруйновані перекриття й покрівля», — розповів міністр.

«Сьогодні будинок повністю відновлений. Укріплені конструкції, замінені плити, оновлений фасад, встановлені нові двері та вікна. Вартість робіт — понад 87 мільйонів гривень, профінансованих через UNITED24», — повідомив Кулеба.

Триває відновлення й на інших багатоповерхівках. До кінця року більшість з них будуть завершені, пообіцяв міністр.

«Паралельно продовжує діяти програма єВідновлення. На Київщині майже 16,5 тисяч родин уже отримали компенсації на суму понад 2,2 млрд грн. Ще понад 4 тисячі сімей скористалися сертифікатами на нове житло або почали будівництво власних будинків — людям виплачено понад 8 млрд грн», — зазначають у Мінрозвитку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
