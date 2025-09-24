Multi від Мінфін
24 вересня 2025, 14:58

Підприємці у серпні отримали кредитів із держгарантіями на майже 2 мільярди (інфографіка)

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні у серпні 2025 року підприємці отримали 498 кредитів на понад 1,9 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі понад 1,1 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні у серпні 2025 року підприємці отримали 498 кредитів на понад 1,9 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі понад 1,1 млрд гривень.
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

З початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 49 787 кредитів на загальну суму 161,9 млрд гривень.

За час дії воєнного стану видано 44 637 таких кредитів на 151,4 млрд гривень.

Станом на 1 вересня 2025 року 28 банків-кредиторів обслуговують 23 067 кредитів на 79,8 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 36,5 млрд гривень. Це 71 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 вересня під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки:

  • Приватбанк — 15 402 кредити на загальну суму 23,2 млрд грн, що становить 64 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;
  • Ощадбанк — 3 253 кредити на 12,1 млрд грн (60% від ліміту банку);
  • Укргазбанк — 1 018 кредитів на 10,6 млрд грн (71% від свого ліміту);
  • ПУМБ — 716 кредитів на 8,4 млрд грн (86% від свого ліміту);
  • Укрексімбанк — 478 кредитів на 7,8 млрд грн (83% від свого ліміту).

Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві — 2 751 кредит на загальну суму 10,6 млрд грн, а також в таких регіонах:

  • у Дніпропетровській області — 1 969 кредитів на 6,3 млрд грн;
  • у Львівській — 1 816 кредитів на 6 млрд грн;
  • у Харківській — 912 кредитів на 5,4 млрд грн;
  • у Київській — 1 546 кредитів на 5,1 млрд грн;
  • в Одеській — 1 464 кредити на 4,3 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

  • сільське господарство — 4 676 кредитів на загальну суму 28,6 млрд грн;
  • переробна промисловість — 4 722 кредити на 22,9 млрд грн;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 9 644 кредити на 20,3 млрд грн;
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність — 1 191 кредит на 2,5 млрд грн;
  • будівництво — 753 кредити на 1,9 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
