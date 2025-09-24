Китайські бренди вперше обігнали Audi та Renault за продажами в Європі

Китайські автомобільні бренди вперше обігнали Audi та Renault за обсягом продажів на європейському ринку, свідчать дані JATO Dynamics. Дослідницька компанія оголосила у вівторок, що в серпні китайські виробники продали понад 43 500 автомобілів, що на 121% більше, ніж за аналогічний місяць 2024 року. Audi продала 41 300 автомобілів, а Renault — 37 800.

Рекорд продажів

Частка китайських брендів на європейському ринку досягла рекордних 5,5%. Близько 84% від загального обсягу продажів китайських автомобілів у Європі припадає на п'ять виробників: MG, BYD, Jaecoo, Omoda і Leapmotor.

Окремі китайські компанії вже випереджають відомих конкурентів: бренд MG продав більше нових автомобілів, ніж Tesla та Fiat, а BYD — більше, ніж Suzuki та Jeep.

«Європейські споживачі позитивно реагують на дедалі ширший і конкурентоспроможний модельний ряд китайських автомобільних брендів. Виглядає, що цим брендам вдалося подолати проблеми з упізнаваністю та сприйняттям, з якими вони раніше стикалися», — йдеться в релізі.

Найпопулярнішою моделлю в серпні став Volkswagen T-Roc — 14 700 проданих автомобілів.

Tesla Model Y, попри падіння реєстрацій на 38% у серпні, залишається найпопулярнішим електромобілем.