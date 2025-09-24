Котирування Alibaba злетіли до максимуму за 4 роки

Котирування акцій Alibaba злетіли на 7,8% на торгах у середу і досягли максимального рівня за чотири роки на новини про те, що компанія нарощуватиме інвестиції у розробку штучного інтелекту (ШІ), пише CBNN.

Деталі

Китайський гігант у сфері інтернет-рітейлу анонсував свою найбільшу модель мови штучного інтелекту Qwen3-Max, роблячи ставку на ШІ як на основну бізнес-стратегію, повідомляє Reuters.

Ця модель містить понад 1 трлн параметрів — змінних, які визначають, як система ШІ обробляє інформацію, заявив головний технічний директор Alibaba Cloud Чжоу Цзінжень на щорічній конференції компанії.

Головний виконавчий директор Alibaba Едді У сказав, що загальний обсяг інвестицій у ШІ у всьому світі в наступні п'ять років збільшиться приблизно до $4 трлн, і його компанія не повинна відставати. За його словами, незабаром Alibaba доповнить представлений у лютому план, в рамках якого планувалося направити понад 380 млрд юанів ($53,4 млрд) на розробку моделей та інфраструктури ШІ протягом трьох років.

«Темпи розвитку галузі значно перевершили наші очікування, і попит галузі на інфраструктуру ШІ також значно перевершив наші очікування, — заявив глава компанії. — Ми активно інвестуємо в інфраструктуру ШІ та плануємо збільшити інвестиції».

Alibaba 24 вересня також представила кілька інших продуктів на базі ШІ, включаючи Qwen3-Omni — мультимодальну іммерсивну систему, корисну для програм віртуальної та штучної реальності, таких як розумні окуляри та інтелектуальні кабіни.

Глава компанії також розповів про інновації в галузі апаратного забезпечення, над якими працює Alibaba, включаючи чіпи, швидші комп'ютери та мережеві технології.