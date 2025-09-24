Курс валют: долар та євро в банках подорожчали

У середу, 24 вересня, на готівковому ринку середній курс долара додав 2 копійки у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро додало 8 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 1 копійку у купівлі та додав 1 копійку у продажу. Євро додало 1 копійку у купівлі та втратило 4 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,12−41,65 грн. Євро купують за 48,50 грн, а продають за 49,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,24−41,31, євро — 48,76−48,91 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,42−41,45 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,83−48,86 грн/євро.

