З січня по липень в Україну було імпортовано 224,5 тис легкових авто (вживаних та нових). Це на 17% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомляє Укравтопром.
24 вересня 2025, 10:15
Імпорт авто в Україну зріс на 17%: за сім місяців ввезли понад 224 тис. машин
Загальна митна вартість цих авто становила майже $3,2 млрд (+22%).
Найбільші постачальники авто
Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено 49963 авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та КНР.
Топ-10 країн постачальників легкових авто
- Німеччина — 49963 од.;
- США — 39320 од.;
- Китай — 22835 од.;
- Японія — 20257 од.;
- Корея — 14491 од.;
- Франція — 14399 од.;
- Чехія- 11188 од.;
- Велика Британія- 10312 од.;
- Мексика — 9149 од.;
- Румунія — 5782 од.
