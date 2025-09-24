Минулої доби українські захисники ліквідували ще 970 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 104 550 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
24 вересня 2025, 8:16
Втрати ворога за 23 вересня: 970 російських окупантів, 2 літаки та 334 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1104550 (+970) осіб
- танків — 11201 (+2) од
- бойових броньованих машин — 23285 (+3) од
- артилерійських систем — 33095 (+43) од
- РСЗВ — 1496 (+1) од
- засоби ППО — 1218 (+0) од
- літаків — 426 (+2) од
- гелікоптерів — 345 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 62820 (+334)
- крилаті ракети — 3747 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 62616 (+130)
- спеціальна техніка — 3973 (+4)
