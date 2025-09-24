NAM Summit 2025: ключова подія для творців медіа майбутнього

25−26 вересня відбудеться NAM Summit 2025 — друга щорічна конференція, яка вже стала ключовою подією для українських медіа, бізнесу, громадського сектору та донорських організацій. Це простір, де обговорюють головні виклики і формують рішення для медіа в умовах війни, глобальних трансформацій та стрімкого розвитку штучного інтелекту.

Цьогорічна фокусна тема: Глобальні зміни — локальні голоси!

У програмі:

Відкриття та головна дискусія «Лідери медіа про виклики і можливості 2025».

Практичні воркшопи про грантові інструменти, алгоритми YouTube та сучасний аудіокреатив.

Панелі про інновації, OTT і євроінтеграцію.

Виступи про регулювання, свободу слова та нову роль медіа в суспільстві.

Презентації і кейси про використання ШІ в редакціях, відеоформати майбутнього та розвиток регіональних медіа.

Заключна промова і підбиття підсумків.

Детальніше про програму:

День 1

День 2

Що на вас чекає:

Два дні інтенсивного діалогу, панелей і практичних воркшопів.

50+ провідних спікерів, які поділяться досвідом і прогнозами.

300+ колег з усіх куточків України та світу — нові контакти, ідеї, партнерства.

Живі дискусії про майбутнє аудіо та відеоіндустрії, стратегії для стійкості редакцій та розвитку комунікацій.

Квитки на NAM Summit 2025! Отримуйте вигоду — приходьте з командою!

Індивідуальний квиток — 2600 грн

Група з 5 осіб — 10 000 грн (по 2000 грн/особа)

Група з 10 осіб — 18 000 грн (лише 1800 грн/особа)

Обирайте груповий пакет — і економте для своєї редакції чи організації, отримуючи максимум користі від події.

Придбати квитки.

Головні напрями програми:

1. Audio Track

Цифровізація радіо, інтеграція FM та стримінгу, AI-реклама, нові формати та монетизаційні інструменти, розвиток подкастів, технологічні тренди (AI, AR, метавсесвіти), робота з поколіннями та зміною поведінки аудиторії.

2. Video Track

Стрімінг, інтерактивні формати, VR і 3D-анімація, нові технології створення та редагування відео, монетизація через рекламу, підписки та спонсорство, адаптація до змін попиту та алгоритмів платформ.

3. Strategy Track

Медіастратегії в умовах війни та турбулентності, впровадження ШІ без втрати якості контенту, розвиток бізнес-моделей, донорські підходи, побудова спільнот та підписок, зміна управлінської культури та роль лідерів у період змін.

NAM Summit 2025 стане місцем, де редактори, керівники, продюсери та журналісти зможуть отримати інструменти для посилення своєї спроможності, адаптації до цифрових викликів і інтеграції в глобальну екосистему незалежної журналістики.

А ще — нетворкінг, партнерські зустрічі, можливість презентувати свої ідеї та знайти нові можливості для співпраці.

Партнери NAM Summit 2025:

Радіохолдинг «ТА́ВР Медіа», OMD Optimum Media Ukraine, Vidzone, Представництво Європейського Союзу в Україні

Медіапартнери NAM Summit 2025:

Громадське Радіо, КЖЕ, Детектор медіа, НАКИПІЛО, #ШОТАМ, Точка Сходу, Вікно Відновлення, UATV.English, The Gaze

Для фінансової спільноти та бізнесу ця подія є надзвичайно важливою, адже медіа формують інформаційний ландшафт, який безпосередньо впливає на інвестиційний клімат та суспільні настрої.



Розуміння нових бізнес-моделей, монетизації контенту та впровадження інновацій у медіа дозволить фінансовому сектору ефективніше взаємодіяти з аудиторією та будувати стійкі комунікації.



Сьогодні ми бачимо, що найбільш релевантними інноваціями в медіа є ті, що дозволяють ефективно працювати в умовах постійних змін. Це, зокрема, штучний інтелект, який допомагає автоматизувати рутинні завдання та створювати персоналізований контент, а також нові формати контенту (подкасти, стріми, інтерактивне відео), що відповідають сучасним звичкам споживання інформації.



Окрім того, важливим є розвиток локальних медіа, які, завдяки технологіям, можуть зберігати зв'язок зі своєю аудиторією та надавати унікальну інформацію. NAM Summit 2025 є ідеальним місцем, щоб зануритися в ці теми та знайти нові рішення для свого бізнесу.