Курс валют: НБУ зміцнив гривню на копійку

Національний банк України встановив на 24 вересня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,37 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.

Офіційний курс гривні до євро на середу встановлено на рівні 48,80 грн/євро. Це на 7 копійок більше, ніж у четвер (48,73 грн/євро).

