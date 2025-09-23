Національний банк України встановив на 24 вересня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,37 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.
23 вересня 2025, 16:10
Курс валют: НБУ зміцнив гривню на копійку
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Офіційний курс гривні до євро на середу встановлено на рівні 48,80 грн/євро. Це на 7 копійок більше, ніж у четвер (48,73 грн/євро).
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі