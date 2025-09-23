Казахстан запускає національний стейблкоїн у партнерстві з Solana та Mastercard

Національний банк Казахстану оголосив про запуск пілотного проєкту з випуску нового стейблкоїна Evo (KZTE), прив'язаного до місцевої валюти — тенге. Проєкт, що має на меті поєднати ринок криптовалют з традиційними фінансами, реалізується у співпраці з блокчейн-платформою Solana та платіжним гігантом Mastercard , пише Cointelegraph.

Деталі проєкту

Evo (KZTE) вже запущено в рамках регуляторної «пісочниці» центрального банку. Емітентами виступили місцева криптобіржа Intebix та Євразійський банк.

«Це перший випадок, коли центральний банк відіграє активну роль у випуску стейблкоїна», — зазначив засновник Intebix Талгат Досанов.

Роль Mastercard полягатиме у підключенні KZTE до глобальних емітентів стейблкоїнів, що забезпечить його міжнародну інтеграцію.

«Національний стейблкоїн» для поєднання двох світів

Evo позиціонується як «національний стейблкоїн», створений для поєднання крипто-інновацій з традиційними фінансами.

Основні сценарії використання KZTE:

Розширення каналу обміну між криптовалютами та фіатними грошима.

Підтримка транзакцій за допомогою криптовалютних платіжних карток.

Цей проєкт є частиною стратегії Національного банку зі створення національної екосистеми цифрових активів та розвитку цього ринку в Казахстані.