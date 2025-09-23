Угорський форинт і чеська крона опинилися серед найсильніших валют 2025 року

Національні валюти Угорщини і Чехії у 2025 році опинилися серед найсильніших у світі, пише Bloomberg.

Як зміцнився форинт та крона

Форинт зміцнився більш ніж на 20% щодо долара цього року, а чеська крона зросла на 18% — більше, ніж будь-яка з 31 основних валют, які відстежує Bloomberg, за винятком рубля, який не торгується вільно з моменту вторгнення росії в Україну.

Форинт і крона зросли майже на 6% і 4% щодо євро відповідно. У вівторок на початку торгів обидві валюти торгувалися практично без змін: форинт становив 389,2, що трохи нижче за 16-місячний максимум минулого тижня, а крона — 24,25, що близько до найвищого значення з 2023 року.