UBS виплатить у Франції 835 млн євро для врегулювання податкових претензій

Швейцарський банк UBS виплатить у Франції штрафи та компенсує збитки на загальну суму 835 млн євро для врегулювання тривалого розгляду у справі про його роль у сприянні ухилення від сплати податків заможними клієнтами, йдеться у його повідомленні.

Деталі

Зокрема, банк виплатить 730 млн євро у вигляді штрафів і 105 млн євро у вигляді компенсації збитків французькій державі.

Справа стосується діяльності в країні у період з 2004 по 2012 рік.

2023 року Верховний суд Франції затвердив обвинувальний вердикт щодо UBS, але направив справу назад до суду нижчої інстанції для розгляду питання про виплату банком штрафу у розмірі $2 млрд.

UBS зазначив, що має резерви для покриття всіх виплат у рамках цієї справи.