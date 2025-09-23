Швейцарський банк UBS виплатить у Франції штрафи та компенсує збитки на загальну суму 835 млн євро для врегулювання тривалого розгляду у справі про його роль у сприянні ухилення від сплати податків заможними клієнтами, йдеться у його повідомленні.
23 вересня 2025, 16:44
UBS виплатить у Франції 835 млн євро для врегулювання податкових претензій
Деталі
Зокрема, банк виплатить 730 млн євро у вигляді штрафів і 105 млн євро у вигляді компенсації збитків французькій державі.
Справа стосується діяльності в країні у період з 2004 по 2012 рік.
2023 року Верховний суд Франції затвердив обвинувальний вердикт щодо UBS, але направив справу назад до суду нижчої інстанції для розгляду питання про виплату банком штрафу у розмірі $2 млрд.
UBS зазначив, що має резерви для покриття всіх виплат у рамках цієї справи.
Джерело: Мінфін
