Курс долара США до індійської рупії у вівторок вперше в історії перевищив 88,5 рупії/$1 і продовжує підвищуватися, за даними Trading Economics.
Курс індійської рупії оновив історичний мінімум
Станом на ранок 23 вересня долар торгується за 88,69 рупією проти 88,3 рупії на закриття торгів у понеділок, при цьому в ході сесії його курс до рупії досягав історичного максимуму 88,76.
Що тисне на рупію
На індійську валюту тиснуть високі мита, встановлені для товарів, що імпортуються з Індії в США, а також новини у введенні збору в розмірі $100 тисяч за подання заяв на оформлення американської візи H-1B.
Візи H-1B використовуються для кваліфікованих робітників та широко поширені в технологічній галузі. На індійських громадян припадало близько 71% з 400 тисяч віз H-1B, виданих США в 2024 році, за даними Trading Economics.
Введення високого збору на цю категорію віз створює ризики для індійських компаній, що спеціалізуються на наданні ІТ-послуг, і може негативно вплинути на обсяг грошових переказів, що надходять в країну.
Трейдери не виключають, що Резервний банк Індії (RBI) міг провести валютну інтервенцію, щоб запобігти суттєвому падінню рупії.
Учасники ринку продовжують стежити за перебігом торгових переговорів Індії та США, а також чекають на засідання RBI, яке пройде наступного тижня. На засіданні у серпні регулятор залишив ключову процентну ставку без змін на рівні 5,5%.
Тим часом все більше аналітиків схиляються до того, що RBI знизить ставку на 25 б.п. на майбутньому засіданні, зазначає Trading Economics.
