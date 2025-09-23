Курс індійської рупії оновив історичний мінімум

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 вересня 2025, 15:36

Курс індійської рупії оновив історичний мінімум

Курс долара США до індійської рупії у вівторок вперше в історії перевищив 88,5 рупії/$1 і продовжує підвищуватися, за даними Trading Economics.

Курс долара США до індійської рупії у вівторок вперше в історії перевищив 88,5 рупії/$1 і продовжує підвищуватися, за даними Trading Economics.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниСтаном на ранок 23 вересня долар торгується за 88,69 рупією проти 88,3 рупії на закриття торгів у понеділок, при цьому в ході сесії його курс до рупії досягав історичного максимуму 88,76.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Станом на ранок 23 вересня долар торгується за 88,69 рупією проти 88,3 рупії на закриття торгів у понеділок, при цьому в ході сесії його курс до рупії досягав історичного максимуму 88,76.

Що тисне на рупію

На індійську валюту тиснуть високі мита, встановлені для товарів, що імпортуються з Індії в США, а також новини у введенні збору в розмірі $100 тисяч за подання заяв на оформлення американської візи H-1B.

Читайте також: Трамп ввів збір у $100 000 за робочі візи та «золоті карти» для багатіїв

Візи H-1B використовуються для кваліфікованих робітників та широко поширені в технологічній галузі. На індійських громадян припадало близько 71% з 400 тисяч віз H-1B, виданих США в 2024 році, за даними Trading Economics.

Введення високого збору на цю категорію віз створює ризики для індійських компаній, що спеціалізуються на наданні ІТ-послуг, і може негативно вплинути на обсяг грошових переказів, що надходять в країну.

Трейдери не виключають, що Резервний банк Індії (RBI) міг провести валютну інтервенцію, щоб запобігти суттєвому падінню рупії.

Учасники ринку продовжують стежити за перебігом торгових переговорів Індії та США, а також чекають на засідання RBI, яке пройде наступного тижня. На засіданні у серпні регулятор залишив ключову процентну ставку без змін на рівні 5,5%.

Тим часом все більше аналітиків схиляються до того, що RBI знизить ставку на 25 б.п. на майбутньому засіданні, зазначає Trading Economics.

Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюти

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
23 вересня 2025, 16:27
#
В такий спосіб Трамп з Моді пришвидшать обідніння індійців.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами