Favbet Tech підтримує головну технологічну подію року IT Arena 2025 у Львові: Чого очікувати від заходу

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 вересня 2025, 13:15

Favbet Tech підтримує головну технологічну подію року IT Arena 2025 у Львові: Чого очікувати від заходу

26−28 вересня стадіон «Арена Львів» прийме IT Arena 2025 — наймасштабнішу в Україні подію для ІТ-сектору, де зійдуться ідеї та технології. Цього року вона збере понад 6000 учасників з майже 40 країн. Партнером заходу стала компанія Favbet Tech.

26−28 вересня стадіон «Арена Львів» прийме IT Arena 2025 — наймасштабнішу в Україні подію для ІТ-сектору, де зійдуться ідеї та технології.

IT Arena задає тон у галузі. Тут презентують нові рішення, представляють стартапи, обговорюють тренди й формують майбутнє.

Цьогорічна програма розгорнеться на п’яти сценах: Business, Technology, Product, Startup та абсолютно новій Defense. Остання присвячена розробкам військових технологій. Це дуже актуально, адже український оборонний сектор зараз у центрі світової уваги.

У межах події відбудеться Startup Competition з призовим фондом у 60 тисяч доларів та інвестиційним фондом, який уже становить $12 500 000 Крім того, презентують Made in Ukraine Showcase — експозицію бізнес-рішень від українських розробників. У фінальний день на відвідувачів чекатиме півсотні мітапів для обміну досвідом та знайомств. Спікерами будуть міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, журналіст Террелл Дж. Старр, співзасновник The Sandbox Саша Мішо та інші.

Партнер події компанія Favbet Tech ознайомить учасників зі своїми ШI-напрацюваннями.

«IT Arena — це місце, де українські компанії можуть заявити про себе світові. Для нас це партнерство стало логічним кроком у підтримці ком’юніті та розвитку експертизи у сфері штучного інтелекту», — зазначає CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

Протягом останніх двох років Favbet Tech активно залучена в розвиток української ІТ-індустрії. Компанія стала співініціатором AI-комітету Асоціації IT Ukraine, підтримує CEO Talks, зустрічі Diia.City Union, а цього року виступила офіційним партнером Forbes AI Day у Києві. У 2025-му її внесли до рейтингу ТОП-50 ІТ-компаній України за версією DOU.

Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами