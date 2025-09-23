Суд відкрив провадження у справі про банкрутство кредитної спілки «Менчул»

Господарський суд Закарпатської області постановою від 15 вересня 2025 року за заявою Національного банку України визнав банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру у справі про банкрутство кредитної спілки «Менчул». Відповідне оголошення оприлюднено на офіційному вебсайті Верховного Суду.

Що робити кредиторам

НБУ звертає увагу кредиторів кредитної спілки «Менчул», що подання заяв кредиторів із вимогами до кредитної спілки здійснюється упродовж 30 днів із дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження на сайті Верховного Суду.

Отже, кредиторам спілки у межах цього строку потрібно звернутися зі своїми письмовими заявами з вимогами до кредитної спілки у справі про банкрутство.

Нагадаємо

Правління НБУ ухвалило рішення від 22 липня 2025 року № 244-рш про застосування до кредитної спілки «Менчул» заходу впливу у вигляді віднесення кредитної спілки до категорії неплатоспроможних та відкликання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки.

Згідно із Законом України «Про кредитні спілки» ліквідація кредитної спілки в разі прийняття Національним банком рішення про віднесення його до категорії неплатоспроможних та про відкликання ліцензії кредитної спілки здійснюється відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства.