єОселя: цьогоріч українці отримали пільгових іпотек на 9,4 млрд грн

З початку 2025 року українці оформили 5 130 пільгових іпотечних кредитів у межах програми «єОселя» на загальну суму 9,4 млрд грн. Минулого тижня було видано 186 кредитів на суму 340,4 млн грн. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства економіки.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скільки видано кредитів

Минулого тижня в рамках програми «єОселя» українці отримали 186 пільгових іпотечних кредитів на загальну суму 340,4 млн грн.

Кредити під 3% річних отримали 69 військовослужбовців та працівників сектору безпеки, 12 медиків, 8 педагогів та 3 науковці.

Кредити під 7% отримали 65 українців без власного житла, 21 внутрішньо переміщена особа та 8 ветеранів.

Найбільше кредитів минулого тижня видано у Київській області (56), місті Києві (54) та Івано-Франківській області (16). Що стосується типу нерухомості, 93 кредити надано на житло первинного ринку, з яких 31 — на об'єкти на стадії будівництва, а 62 — на вторинне житло.

Від старту програми у жовтні 2022 року було видано 19 970 кредитів на загальну суму 33,5 млрд грн.