У вівторок, 23 вересня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро додало 10 копійок у купівлі та 12 копійок у продажу.
23 вересня 2025, 10:34
Курс валют: євро в банках почало дорожчати
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках втратив 2 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро додало 2 копійки у купівлі та 5 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,60 грн. Євро купують за 48,40 грн, а продають за 49,10 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,22−41,30, євро — 48,70−48,90 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,37−41,40 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,80−48,83 грн/євро.
Джерело: Мінфін
