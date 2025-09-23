Розмір нової кредитної програми МВФ для України попередньо оцінюється в $8 мільярдів — Bloomberg

Розмір нової кредитної програми МВФ для України попередньо оцінюється в суму приблизно $8 мільярдів, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Міжнародний валютний фонд вважає, що потреби України у фінансуванні на 2026−2027 роки можуть бути на $10−20 мільярдів вищими, ніж очікує уряд у Києві. Ця розбіжність виникла під час нещодавніх переговорів в Україні, присвячених майбутньому пакету допомоги.

МВФ на переговорах з Україною запропонував переглянути систему оподаткування посилок із закордонних інтернет-магазинів. Водночас попри дефіцит бюджету на 2026 рік у розмірі $10 мільярдів, глобального підвищення податків, як-от ПДВ, наразі не планується.

Голова НБУ Андрій Пишний нагадав, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко передала керівникові місії Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці з МВФ. Це зумовлено продовженням війни та зміною припущень щодо умов функціонування економіки в найближчі роки.