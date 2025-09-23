Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1010 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 103 580 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
23 вересня 2025, 8:15
Втрати ворога за 22 вересня: 1010 російських окупантів, 2 літаки, 1 гелікоптер та 485 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1103580 (+1010) осіб
- танків — 11199 (+5) од
- бойових броньованих машин — 23282 (+0) од
- артилерійських систем — 33052 (+53) од
- РСЗВ — 1495 (+2) од
- засоби ППО — 1218 (+0) од
- літаків — 424 (+2) од
- гелікоптерів — 345 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 62486 (+485)
- крилаті ракети — 3747 (+0)
- кораблі / катери - 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 62486 (+123)
- спеціальна техніка — 3969 (+0)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі