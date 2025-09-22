Приватбанк підключився до виплат Базової соцдопомоги на Дія.Картку

Дія запустила в Україні новий сервіс — Базова соціальна допомога. Це комплексна послуга, яка обʼєднає кілька соціальних виплат в одну щомісячну допомогу для родин з низьким доходом. Отримати послугу можна онлайн в Дії: подати заяву, підписати її Дія.Підписом, вибрати для отримання коштів Дія.Картку ПриватБанку, отримати рішення та чекати виплату на картку, йдеться у повідомленні пресслужби.

Хто може скористатися послугою

Скористатися послугою можуть українці, які отримують такі соцвиплати від держави:

допомогу малозабезпеченим сім'ям;

виплати на дітей одиноким матерям;

тимчасову допомогу дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їхнє місце перебування невідоме.

Розмір виплати розраховується автоматично для кожної родини залежно від складу та доходу, а єдині критерії гарантують прозоре рішення для кожного українця. Згодом цей перелік розшириться — допомогу зможуть отримати усі інші сім'ї, які відповідатимуть критеріям Програми.

Дія.Картка — універсальна банківська картка, яка дозволяє відкривати рахунки для отримання виплат за різними державними програмами та користуватися коштами в рамках кожної програми.

Відкрити Дія.Картку клієнти Приватбанку можуть за декілька кліків в цифровому вигляді в застосунку Приват24 (меню Усі рахунки — Додати — Дія.Картка).