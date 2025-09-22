Трамп змінює правила видачі робочих віз: як відреагували акції техногігантів

Фондові ринки завершили минулий тиждень на рекордних рівнях після того, як Федрезерв США відновив цикл зниження ставки. Але вже сьогодні, 22 вересня, ф'ючерси на американські акції пішли донизу. Інвестори готуються до нового торгового тижня, який ознаменується публікацією ключових звітів у технологічній галузі та важливих економічних даних.

Усі вихідні інвестори та профільні фахівці обговорювали чергову новацію Білого дому, озвучену у п'ятницю. Американський президент Дональд Трамп підписав указ, який передбачає проведення масштабної реформи візової програми H-1B та збільшує збір за подання заяв до $100 тис.

H-1B — це категорія неімміграційних віз у США, яка дозволяє американським роботодавцям наймати іноземних працівників. За оцінками Служби громадянства та імміграції США, у 2022 році було видано 265 777 таких віз.

Діді Дас, партнер венчурної компанії Menlo Ventures, критикуючи новий указ Трампа, в інтерв'ю X заявила, що створюються «перешкоди для залучення до США найталановитіших фахівців із усього світу. І якщо Штати припинять залучати найкращих фахівців, це різко знизить їхню здатність впроваджувати інновації та розвивати економіку».

Поки що нова законодавча ініціатива Трампа не позначилася на вартості американських техногігантів. Їхні акції демонстрували стабільність на торгах у Франкфурті, — пише Investing.com.

А ось найбільші індійські IT-компанії, включаючи Tech Mahindra, Tata Consultancy та Infosys, були серед тих, чиї акції впали на тлі новин про зміну візових правил. Для індійських технологічних компаній робоча віза традиційно служила способом відправляти співробітників на проєкти у США, де ці компанії одержують значну частину свого виторгу.

Індійська технологічна галузь значно виграла від аутсорсингу робочої сили та операцій із США на користь дешевших місцевих компаній. Посилення контролю Трампа над цією практикою може передбачати подальші труднощі індійських компаній у майбутньому.

Серед інших великих невдач тижня, що почався, — падіння акцій китайського виробника електромобілів BYD. Причиною став повний вихід інвесткомпанії Berkshire Hathaway Воррена Баффета із паперів цієї компанії. Це випливає зі звітності Berkshire Hathaway Energy — дочірньої компанії Berkshire, яка тримала акції BYD близько 17 років. Перші 225 млн паперів вона купила у вересні 2008 року. З того часу китайський автовиробник перетворився з маловідомого постачальника акумуляторів для мобільних телефонів на головного конкурента Tesla, а акції до кінця березня цього року подорожчали на понад 4 500%.

«Інвестиції в акції передбачають і купівлі, і продаж, і це природний процес!» — намагався заспокоїти інвесторів генеральний менеджер із брендингу та зв'язків із громадськістю BYD Лі Юньфей. Але ринок це не переконало: вранці 22 вересня акції BYD впали на 3,6% у Гонконгу і, за даними Bloomberg, опинилися серед найгірших паперів у фондовому індексі Hang Seng China Enterprises.

Падінням почали тиждень і акції Porsche: на ранніх торгах у Франкфурті вони впали майже на 7% після того, як німецький виробник спортивних автомобілів відклав випуск деяких електричних моделей і знизив прогноз прибутковості на 2025 через послаблення попиту.

Porsche також повідомила, що новий позашляховик, який позиціонуватиметься вище Cayenne, почне випускатися у версіях із двигуном внутрішнього згоряння та гібридним двигуном, а не у варіанті електрокара. Виробництво поточних моделей із двигуном внутрішнього згоряння та гібридних моделей, таких як Panamera, також буде продовжено до 2030-х років.

А ось ціни на золото продовжують зростати. На азіатських торгах сьогодні, 22 вересня, вони залишалися поблизу рекордних максимумів минулого тижня: цю динаміку підтримує перспектива подальшого зниження процентних ставок Федрезервом. Золото підскочило до $3720 за унцію, закріпивши п'ятитижневе зростання після початку пом'якшення монетарної політики ФРС минулого тижня.

Головні злети та падіння на американському фондовому ринку минулого тижня

«Мінфін» традиційно відібрав компанії, які показали найбільше зростання/падіння на американському фондовому ринку.

Компанія Стікер Динамика акцій за тиждень Oklo Inc. NYSE: OKLO 71,39% IonQ Inc. NYSE:IONQ 48,86% NuScale Power Corporation (NYSE: SMR) 32,19% Darden Restaurants, Inc. (NYSE: DRI) -13,71% Builders FirstSource, Inc. (NYSE: BLDR) -14,2% FactSet Research Systems Inc. (NYSE:FDS) -21,85%

ШІ відроджує атомну енергетику: які акції зростають

З початку року акції Oklo (NYSE:OKLO) зросли майже на 350%, за цей же період індекс S&P 500 показав 12-відсоткове зростання (станом на 17 вересня), — пише Yahoo Finance із посиланням на The Motley Fool.

«А за рік папери компанії, яка займається виробництвом атомної енергетики нового покоління, злетіли на 1 400%, не показавши при цьому жодного доходу. Щоразу, коли здається, що Oklo може знову опуститися на землю, з'являється новий каталізатор — як, наприклад, у понеділок, коли уряди Великобританії та США оголосили, що планують прискорити розробку нових атомних електростанцій в обох країнах, що підштовхнуло ціну акцій до історичного максимуму», — уточнює видання.

Угода між Великобританією та США, спрямована на розвиток штучного інтелекту, квантової та ядерної промисловості, була підписана минулого тижня в рамках державного візиту американського президента Дональда Трампа. Загальна вартість передбачених у рамках угоди заходів — $350 млрд.

Oklo — не єдина компанія у сфері ядерних технологій нового покоління, яка осідлала хвилю ентузіазму інвесторів. За останні 12 місяців акції NuScale Power та NANO Nuclear Energy також зросли на 297% та 189% відповідно, а, скажімо, папери постачальника ядерних компонентів BWX Technologies подорожчали на 74%.

На новині про згадану угоду зростали й акції NuScale Power (NYSE:SMR) — провідного американського розробника малих модульних (ядерних) реакторів.

Інтерес інвесторів до галузі підігріває розвиток систем штучного інтелекту: бум у сфері центрів обробки даних потребує колосальних обсягів енергії. За даними Міжнародного енергетичного агентства, типовий центр обробки даних, орієнтований на ШІ, споживає стільки ж електроенергії, скільки 100 тис. будинків. Але найбільші з тих, що сьогодні будуються, споживатимуть у 20 разів більше. Очікується, що до 2030 року світове споживання електроенергії центрами обробки даних більш ніж подвоїться і становитиме 945 терават-годин, що приблизно еквівалентно загальному споживанню електроенергії в Японії сьогодні.

Без суттєвої модернізації передавальних, розподільних та генеруючих потужностей старіюча світова енергосистема може стати головною перешкодою для подальшого розвитку ШІ. Саме тому світ знову повертається до активного розвитку ядерної енергетики, який було призупинено після аварії на АЕС «Фукусіма-1» у Японії у 2011 році.

За прогнозами Goldman Sachs Research, до 2040 року світові потужності атомної енергетики зростуть із нинішніх 378 гігават до 575 гігават, що частково буде обумовлено зростанням інвестицій у реактори наступного покоління, які в тому числі розробляє і Oklo.

Компанія Oklo спеціалізується на реакторах швидкого поділу, які використовують як паливо ядерні відходи та здатні десятиліттями обходитися без перезарядки. В Oklo стверджують, що ця технологія забезпечить безпеку реакторів «в умовах, настільки ж серйозних, як ті, що призвели до аварії на Фукусімі».

«Якщо ви вірите у передові ядерні технології, і в Oklo, зокрема, можете розглянути можливість відкриття невеликої позиції за акціями зараз та поступового її збільшення. Проте майте на увазі, що, ймовірно, мине декілька років, перш ніж Oklo почне генерувати значний прибуток, і може настати день, коли ціна акцій точніше відображатиме фундаментальні показники компанії», — робить висновок The Motley Fool.

Квантовий стрибок: чому зростають акції IonQ та інших компаній сектору

Акції компанії IonQ Inc. (NYSE:IONQ) знову злетіли минулого тижня. Компанія, що займається квантовими обчисленнями, зробила декілька заяв, що свідчать про те, що її технологія продовжує набирати обертів і знаходить нових клієнтів. При цьому відразу два аналітики з Волл-стріт підвищили цільові ціни на акції IONQ і підтвердили рейтинги, еквівалентні «купувати».

За останній рік акції IonQ зросли приблизно на 700%, що відображає зростаючий оптимізм щодо її перспектив. Із погляду фінансових показників, IonQ, як і раніше, перебуває на стадії раннього зростання. Доходи поки що скромні (компанія зазвичай фіксувала лише декілька мільйонів доларів на квартал від хмарного доступу та дослідницьких контрактів), і продовжує працювати з чистими збитками. Однак виторг IonQ подвоюється щороку, що робить її «лідером зростання виторгу у секторі».

Важливо зазначити, що IonQ добре капіталізована: на кінець першого кварталу 2025 року у неї було близько $697 млн готівкою nasdaq.com, що забезпечує багаторічний запас для фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Генеральний директор IonQ Пітер Чапман заявив, що його компанія має намір вийти на прибутковість до 2030 року при річних продажах близько $1 млрд до цього часу.

IonQ активно скуповує профільні компанії, щоб зміцнити своє лідерство. У середині 2023 року компанія оголосила, що контролює понад 1 000 патентів у галузі квантових технологій (включаючи заявки на патенти) — інтелектуальна власність, що наголошує на її технічному лідерстві. Цього року IonQ зробила два великі придбання: Oxford Ionics, британський стартап у галузі квантових обчислень, і нещодавно Vector Atomic, каліфорнійську компанію, що спеціалізується на квантових датчиках.

Угода з Oxford Ionics (завершена у 2025 році) принесла додаткову експертизу в архітектурах із іонними пастками та допомагає IonQ розширюватися на міжнародному рівні.

Придбання Vector Atomic, оголошене у вересні 2025 року, оцінюється приблизно $110 млн і дає IonQ вихід на ринок квантової навігації та пристроїв синхронізації. Vector Atomic уклало з урядом США контракти на суму близько $200 млн на постачання своїх квантових датчиків. Ці придбання зміцнюють прагнення IonQ створити диверсифіковану платформу квантових технологій, що охоплює обчислення, сенсорику та мережі.

Власні великі контракти є й у IonQ. Компанія тестує квантові алгоритми для оборонних програм ВПС США та інших американських держструктур. А Міністерство енергетики Штатів у 2025 році включило IonQ до своєї ініціативи Quantum-In-Space, спрямованої на впровадження квантових технологій (наприклад, захищеного зв'язку) на супутниках.

IonQ продовжує збільшувати масштаб своїх машин. До 2026 року вона має намір представити універсальний квантовий комп'ютер, який бізнес зможе використовувати для широкого спектру додатків. У довгостроковій перспективі бачення IonQ вражає: до 2030 року компанія сподівається створити квантову систему з 2 млн. кубітів (значно більше, ніж сучасні машини, приблизно на 35 кубітів).

Хоча ця мета може здатися амбітною, IonQ посилається на внутрішнє дослідження, яке прогнозує, що ринок квантових обчислень досягне $87 млрд до 2035 року. Якщо IonQ зможе зайняти бодай близько 10% цього ринку, це виправдає нещодавнє зростання акцій.

Варто сказати, що активно зростають й акції інших компаній, що спеціалізуються на квантових обчисленнях: D-Wave Quantum зросла на понад 2 000% за рік, Rigetti — на 2 448%. Така динаміка сигналізує про стрімкий інтерес інвесторів до цього раніше нішевого сектору.