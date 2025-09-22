Українці сплатили майже 9 млрд грн податку на нерухомість з початку року

Власники нерухомості сплатили цього року на 22 % більше податку на нерухомість, ніж за січень — серпень минулого року. До місцевих бюджетів було перераховано майже 8,7 млрд грн, що більше на 1,6 млрд грн за відповідний показник 2024 року. Про це йдеться в даних ДПС.