Власники нерухомості сплатили цього року на 22 % більше податку на нерухомість, ніж за січень — серпень минулого року. До місцевих бюджетів було перераховано майже 8,7 млрд грн, що більше на 1,6 млрд грн за відповідний показник 2024 року. Про це йдеться в даних ДПС.
22 вересня 2025, 12:36
Українці сплатили майже 9 млрд грн податку на нерухомість з початку року
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Хто лідирує у сплаті
- Київ — 1,74 млрд грн,
- Київська область — 0,86 млрд грн,
- Дніпропетровська область — 0,84 млрд грн,
- Одеська область — 0,83 млрд гривень.
Загалом протягом січня — серпня податок на нерухомість сплачували 740 тис. платників.
Нагадаємо
У 2025 році податок сплачується громадянами за звітний 2024 рік. Щоб самостійно визначити суму до сплати, можна скористатися онлайн-калькулятором на вебпорталі ДПС.
Податок на нерухомість сплачують фізичні особи — власники:
- квартир площею понад 60 кв. м;
- будинків площею понад 120 кв. м;
- інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.
Страхування житла від наслідків «прильоту»
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі