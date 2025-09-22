Мобільний оператор «Київстар» оголосив про підвищення тарифів з 250 до 300 грн за 4 тижні. Про це повідомляє пресслужба «Київстар».
22 вересня 2025, 12:10
«Київстар» підвищує тарифи: кому та скільки доведеться платити
Причина підвищення
У компанії нагадують, що влітку 2025 року ціни на електроенергію для бізнесу у вечірні пікові години, коли користувачі найбільше телефонують та користуються інтернетом, зросли на 60%.
Також зросла вартість пального, що необхідне для роботи генераторів, а інфляція та зміни валютного курсу вплинули на собівартість послуг.
Як змінюються тарифи
У «Київстар» повідомляють, що оновлюються умови деяких тарифів, які не змінювалися понад рік.
- З 24 вересня 2025 року для абонентів передплати вартість тарифу LOVE UA Світло 2023 становитиме 300 грн на 4 тижні, а із Суперсилою Економія — 225 грн на 4 тижні
- З 1 жовтня 2025 року для абонентів контракту вартість тарифу LOVE UA Контракт становитиме 250 грн/міс.
Абоненти «Київстар» можуть обрати тариф, який відповідає їхнім потребам.
У «Київстар» обіцяють надіслати SMS-сповіщення абонентам, яких стосуються зміни.
Коментарі - 5
уже кілька років як. оце саме найкритичніше.
для економії якщо нікуди не звоните або рідко звоните — тримоб без абонплати — самий раз.
PS а ще старлінк зараз ввів 6 баксів / місяць за низьку швидкість. там шось міряв в мене було 2 мбіта. але якшо навіть 1мбіт — то київстар «для дому» дорожче виходить супутника (АХХАХАХХА . але звічайно за тарілку треба буде віддати ну і світла він може наїсти на місяць ту різницю.
я до того що на київстарі світ не зійшовся і альтернативи є