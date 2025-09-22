«Київстар» підвищує тарифи: кому та скільки доведеться платити

Мобільний оператор «Київстар» оголосив про підвищення тарифів з 250 до 300 грн за 4 тижні. Про це повідомляє пресслужба «Київстар».

Причина підвищення

У компанії нагадують, що влітку 2025 року ціни на електроенергію для бізнесу у вечірні пікові години, коли користувачі найбільше телефонують та користуються інтернетом, зросли на 60%.

Також зросла вартість пального, що необхідне для роботи генераторів, а інфляція та зміни валютного курсу вплинули на собівартість послуг.

Як змінюються тарифи

У «Київстар» повідомляють, що оновлюються умови деяких тарифів, які не змінювалися понад рік.

З 24 вересня 2025 року для абонентів передплати вартість тарифу LOVE UA Світло 2023 становитиме 300 грн на 4 тижні, а із Суперсилою Економія — 225 грн на 4 тижні

З 1 жовтня 2025 року для абонентів контракту вартість тарифу LOVE UA Контракт становитиме 250 грн/міс.

Абоненти «Київстар» можуть обрати тариф, який відповідає їхнім потребам.

У «Київстар» обіцяють надіслати SMS-сповіщення абонентам, яких стосуються зміни.