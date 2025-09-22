Multi від Мінфін
22 вересня 2025, 12:10

«Київстар» підвищує тарифи: кому та скільки доведеться платити

Мобільний оператор «Київстар» оголосив про підвищення тарифів з 250 до 300 грн за 4 тижні. Про це повідомляє пресслужба «Київстар».

Мобільний оператор «Київстар» оголосив про підвищення тарифів з 250 до 300 грн за 4 тижні.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Причина підвищення

У компанії нагадують, що влітку 2025 року ціни на електроенергію для бізнесу у вечірні пікові години, коли користувачі найбільше телефонують та користуються інтернетом, зросли на 60%.

Також зросла вартість пального, що необхідне для роботи генераторів, а інфляція та зміни валютного курсу вплинули на собівартість послуг.

Як змінюються тарифи

У «Київстар» повідомляють, що оновлюються умови деяких тарифів, які не змінювалися понад рік.

  • З 24 вересня 2025 року для абонентів передплати вартість тарифу LOVE UA Світло 2023 становитиме 300 грн на 4 тижні, а із Суперсилою Економія — 225 грн на 4 тижні
  • З 1 жовтня 2025 року для абонентів контракту вартість тарифу LOVE UA Контракт становитиме 250 грн/міс.

Абоненти «Київстар» можуть обрати тариф, який відповідає їхнім потребам.

У «Київстар» обіцяють надіслати SMS-сповіщення абонентам, яких стосуються зміни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
TAN72
TAN72
22 вересня 2025, 12:27
#
Покрытия толком нет,зато подымаем тарифы🤔
+
+15
Anatoll France
Anatoll France
22 вересня 2025, 12:47
#
Яке свинство, постійно підіймають ціни, умови жахливі, ще вилізли на ньюйоркску біржу, розпродають власні акціі, ненажери.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
22 вересня 2025, 13:13
#
Рахували би за три неділі, а не за чотири. Так же ж зручніше і заробітки вище:)
+
0
veritas69
veritas69
22 вересня 2025, 13:32
#
Краще за 27 днів. Зручно ділиться на 9 та на 3
+
0
HappyInterest
HappyInterest
22 вересня 2025, 13:36
#
З урахуванням інфляції тариф нормальний +/- але! є одне величезне але — немає тарифу без абонплати.
уже кілька років як. оце саме найкритичніше.
для економії якщо нікуди не звоните або рідко звоните — тримоб без абонплати — самий раз.

PS а ще старлінк зараз ввів 6 баксів / місяць за низьку швидкість. там шось міряв в мене було 2 мбіта. але якшо навіть 1мбіт — то київстар «для дому» дорожче виходить супутника (АХХАХАХХА . але звічайно за тарілку треба буде віддати ну і світла він може наїсти на місяць ту різницю.

я до того що на київстарі світ не зійшовся і альтернативи є
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають bovn, Tido oss, stariy07 и 25 незареєстрованих відвідувачів.
