Курс валют: долар в банках додав 5 копійок

У понеділок, 22 вересня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 2 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро подешевшало на 8 копійок у купівлі та додало 2 копійки у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та додав 1 копійку у продажу. Євро втратило 1 копійку у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринкукотирування гривні до долара становлять 41,05−41,55 грн. Євро купують за 48,22 грн, а продають за 48,92 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,22−41,30, євро — 48,59−48,75 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,37−41,40 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,59−48,61 грн/євро.

