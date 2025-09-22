Минулої доби українські захисники ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 102 570 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
22 вересня 2025, 8:15
Втрати ворога за 21 вересня: 960 російських окупантів та 403 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1102570 (+960) осіб
- танків — 11194 (+1) од
- бойових броньованих машин — 23282 (+1) од
- артилерійських систем — 32999 (+47) од
- РСЗВ — 1493 (+1) од
- засоби ППО — 1218 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 344 (+3)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 62001 (+403)
- крилаті ракети — 3747 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 62363 (+118)
- спеціальна техніка — 3969 (+0)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі